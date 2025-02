Est de la RDC: des réserves d’aide alimentaire et de médicaments vandalisées et pillées à Goma

Des détritus calcinés jonchent le sol, les portes ont été arrachées et les réserves de médicaments entièrement vidées.... L'entrepôt de l'ONG Handicap International ressemble à une coquille vide. À l'intérieur, des jeunes se bousculent pour arracher quelques bouts de métal à la structure éventrée.



« C'est la faim qui pousse les gens à faire ça... Certains ont mis la main sur des sacs de farine ou d'autres provisions qu'ils ont vite ramené chez eux pour se nourrir », dit un homme. À Handicap International, comme dans les autres ONG, on estime que ces pillages pourraient encore accélérer la crise humanitaire à Goma.



« Tout a été vandalisé »

« Quand nous sommes arrivés, nous avons vu que tout a été vandalisé. Beaucoup de choses ont été prises, des documents brûlés… par des personnes que n’avons pas identifié pour l’instant. Nous avions stocké pas mal de choses, notamment des vivres, des Intramed pour certains partenaires qui sont dans le volet médical (plus de 45 tonnes de matériel). Tout cela va aussi diminuer leur fréquence d’intervention », indique Eraston Ombeni qui travaille pour l'organisation Handicap International.



En début de semaine, alors que les combats faisaient toujours rage, plusieurs commerces ont aussi été la cible de pillages à Goma et un entrepôt du Programme alimentaire mondial (PAM) a également été vidé.