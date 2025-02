Et SAS effaça BDF!!! (Par Mansour Faye)

Dans quelle république sommes-nous???



Hier vendredi, Le Président délégué lançait les travaux de l’important projet du Nanija bolong (projet du PSE de Macky Sall) à Koungheul.



Dans toute République qui se respecte, quand le PR organise une activité régalienne, surtout d’envergure, celle - ci est la seule à se tenir. En pareille situation, tout le Gouvernement se mobilise et, en général, c'est son PM, qui l’y précède pour l’accueillir.



Hélas, SAS « demi dieu » n’a cure de l’agenda présidentiel. Il est allé dans la salle du « Théâtre ce soir », comme pour défier son supposé Patron et narguer les sénégalais dans ce qu’il sait le mieux faire… (je m’en tiens là)!!!



Quasiment, tous les titres de la Presse du lendemain ont relégué au second rang l’activité de Koungheul, au profit de la comédie de la place Soweto. Croyez-moi quand je dis que le Sénégal est en danger!!!



Le réveil risque d’être brutal!!!



À bon entendeur salut!





Mansour Faye