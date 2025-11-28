État de santé critique : Alioune Tine réclame la libération de l’épouse de Madiambal Diagne et de Farba Ngom

Le fondateur du think tank Afrikajom Center, Alioune Tine, a annoncé ce vendredi l’évacuation de Mabinetou Diaby, épouse du journaliste Madiambal Diagne, vers l’hôpital Principal de Dakar. Selon lui, l’état de santé de cette dernière s’est fortement détérioré.



« Nous venons d’être informé de la détérioration sérieuse de la santé de Mame Bineta Diagne au point qu’on soit obligé de l’évacuer à l’hôpital », a-t-il écrit sur son compte X.



Alioune Tine estime qu’aucun juge doué du « minimum d’humanité et de raison ne garderait Mame Binetou Diagne en prison dans l’état actuel de sa situation de santé ».



« C’est également valable pour Farba Ngom qui peut perdre la vie du jour au lendemain. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de Mame Bineta Digne et Farba Ngom pour des raisons de santé », a conclu le défenseur des droits de l’homme.