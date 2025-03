États-Unis: Donald Trump annonce des bombardements contre les Houthis au Yémen et met en garde l'Iran

Dans un message sur son réseau Truth Social, Donald Trump a prévenu que si les attaques des Houthis ne cessent pas, « l'enfer s'abattra sur vous comme jamais ».



« Aujourd’hui, j’ai ordonné à l’armée américaine de lancer une action militaire décisive et puissante contre les terroristes houthis au Yémen. Ils ont mené une campagne incessante de piraterie, de violence et de terrorisme contre les navires, avions et drones américains et autres », a écrit sur Truth Social le président américain.



« Nos courageux combattants mènent actuellement des attaques aériennes contre les bases, les dirigeants et les défenses antimissiles des terroristes pour protéger les moyens maritimes, aériens et navals américains et pour restaurer la liberté de navigation. Aucune force terroriste n’empêchera les navires commerciaux et navals américains de naviguer librement sur les voies navigables du monde », a précisé Donald Trump.



« Nous utiliserons une force létale écrasante jusqu'à ce que nous ayons atteint notre objectif », a ajouté le président américain.

Trump demande à l'Iran d'arrêter « immédiatement » son soutien aux Houthis

« À l’Iran : le soutien aux terroristes houthis doit cesser immédiatement ! Ne menacez PAS le peuple américain, son président, qui a reçu l’un des mandats les plus importants de l’histoire présidentielle, ni les voies maritimes mondiales. Si vous le faites, attention, car l’Amérique vous tiendra pleinement responsables et nous ne serons pas gentils à ce sujet ! », écrit également Donald Trump dans son message.



La capitale Sanaa a été touchée par des frappes, disent les Houthis après l'annonce de Donald Trump. Selon les rebelles houthis, ces frappes auraient fait au moins quinze morts, selon un nouveau bilan.



« Une attaque américano-britannique a visé un quartier résidentiel du nord de la capitale Sanaa », contrôlée par les Houthis, a indiqué la chaîne des rebelles Al-Massirah.



« Cette agression ne restera pas sans réponse », avertissent les Houthis

« Cette agression ne restera pas sans réponse, et nos forces armées sont prêtes à répondre à l'escalade par l'escalade », a déclaré le bureau politique des rebelles dans un communiqué diffusé sur la télévision Al-Massirah.



Les États-Unis ont lancé ces frappes quelques jours après que les Houthis ont menacé de reprendre leurs attaques contre les navires croisant au large du Yémen qu'ils estiment liés à des intérêts israéliens si Israël ne lève pas le blocus de la bande de Gaza et ne reprend pas les négociations pour mettre fin à la guerre. Les Houthis avaient annoncé mardi soir qu'ils reprenaient « l'interdiction du passage de tous les navires israéliens » dans la mer Rouge, le détroit de Bab-el-Mandeb, le golfe d'Aden et la mer d'Arabie.