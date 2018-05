Etats-Unis: Donald Trump apporte son soutien au lobby pro-armes

Un Donald Trump en véritable tribun s’est produit ce vendredi devant un public conquis. « Donc, parlons des armes à feu, on en parle ?»



Et le président américain se lance : « Paris en France a les lois les plus restrictives du monde en matière d’armes. Personne n’est armé à Paris, personne. Et nous nous souvenons tous des quelque 130 personnes brutalement assassinées par un petit groupe de terroristes qui avaient des armes. Ils ont pris leur temps et les ont abattus un par un " boum, viens par ici ; boum, viens par ici; boum"».



Si quelqu’un avait été armé, les terroristes se seraient enfuis ou auraient été abattus, assure le président après cette interprétation très imagée et toute personnelle du drame vécu à Paris. Et Donald Trump conclut en forme de boutade : « Maintenant les terroristes utilisent des camions, interdisons les camions, interdisons même les voitures.»



La salle rit et applaudit chaleureusement. Elle a retrouvé son héros. Pas une seule fois il n’a évoqué la moindre régulation du port d’armes aux Etats-Unis.