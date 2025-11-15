États-Unis: Donald Trump rompt avec Marjorie Taylor Greene figure de la sphère MAGA

Un séisme dans les rangs de la droite dure aux États-Unis. Donald Trump a rompu publiquement avec l'élue de Géorgie, Marjorie Taylor Greene. « Je retire mon soutien à l'élue Marjorie Taylor Greene », a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, ajoutant : « Maggie +la Dingue+ ne fait que SE PLAINDRE, SE PLAINDRE, SE PLAINDRE » à propos de la représentante de Géorgie (sud-est).



Il s'agit de la première rupture notable au sein du camp MAGA depuis le début du second mandat Trump, qui a jusqu'ici été marqué, contrairement au premier, par une discipline très forte autour du président américain.



Une MAGA très critique envers Trump

Marjorie Taylor Greene a critiqué publiquement la politique économique du président américain, en lui reprochant de ne pas se concentrer assez sur la question du pouvoir d'achat. Elle a surtout condamné sa gestion de la très sensible affaire Jeffrey Epstein, à quelques jours d'un vote à la Chambre des représentants visant à forcer la publication, par l'administration Trump, de dossiers relatifs à ce délinquant sexuel au spectaculaire carnet d'adresses.



Donald Trump « s'en prend à moi avec force pour faire un exemple et faire peur aux autres Républicains avant le vote de la semaine prochaine », a réagi Marjorie Taylor Greene sur X. Elle a jugé « stupéfiant de voir à quel point il se bat » pour empêcher une publication.



Dans son message sur Truth Social, Donald Trump se dit prêt à soutenir un autre candidat ou une autre candidate de droite qui défierait Marjorie Taylor Greene lors d'une primaire. La menace est lancée à un an environ des élections législatives de mi-mandat, lors desquelles tous les sièges de la Chambre des représentants, dont celui de l'élue de Géorgie, sont remis en jeu.



Des tensions après des revers électoraux

Le Parti républicain a subi de lourds revers lors de récentes élections locales et des voix se sont élevées dans son camp pour l'encourager à se pencher davantage sur le coût de la vie, préoccupation principale des ménages. Par ailleurs, l'affaire Epstein fait de forts remous au sein du camp MAGA, qui la suit de très près. Donald Trump, qui a lui-même fréquenté cet ancien financier, avait promis des révélations pendant sa campagne, mais fait tout, depuis son retour à la Maison Blanche, pour clore le dossier.



Le président américain a assuré ce 14 novembre qu'il ne « savait rien » des agissements de Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en prison avant son procès pour exploitation sexuelle. L'affaire a été relancée cette semaine par la publication de courriers électroniques de Jeffrey Epstein et la presse américaine assure que de nombreux républicains voteront la semaine prochaine en faveur d'une publication des documents du ministère de la Justice.