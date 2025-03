États-Unis: Donald Trump suspend les aides militaires à l'Ukraine

Le président américain Donald Trump a ordonné une pause dans l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine après l'altercation de vendredi dernier avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky , a indiqué ce lundi 3 mars au soir un responsable de la Maison Blanche.« Nous faisons une pause et réexaminons notre aide pour nous assurer qu'elle contribue à la recherche d'une solution », a déclaré le responsable sous couvert d'anonymat, en soulignant que les États-Unis avaient « besoin que nos partenaires s'engagent, eux aussi, à atteindre l'objectif » de la paix.Cette décision a été prise après une réunion à la Maison Blanche lundi après-midi avec les responsables chargés de la défense, Pete Hegseth, et de la diplomatie, Marco Rubio, ainsi que les principaux conseillers du président Donald Trump.« Ce n'est pas une fin permanente de l'aide, c'est une pause », a déclaré un autre responsable américain, également sous couvert de l'anonymat et cité par la chaîne Fox News. Selon Bloomberg, tous les équipements militaires américains n'ayant pas encore été envoyés à l' Ukraine sont « gelés », dont les armes actuellement en transit par voie aérienne ou maritime et les armes se trouvant dans des zones de transit en Pologne.L'aide militaire américaine a été approuvée sous l'ancienne administration de Joe Biden. Selon le département d'État américain, les États-Unis ont fourni, du 24 février 2022 au 20 janvier 2025, « 65,9 milliards de dollars en assistance militaire » à l'Ukraine. Interrogé à ce sujet plus tôt lundi, Donald Trump n'avait pas répondu clairement, mais indiqué que des discussions se tenaient « en ce moment même ». S'exprimant devant des journalistes à la Maison Blanche, il avait de nouveau estimé que Volodymyr Zelensky devait se montrer « plus reconnaissant » à l'égard du soutien des États-Unis.Le vice-président des États-Unis, JD Vance, s'est quant à lui dit convaincu ce lundi que le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky finirait par accepter de discuter de la paix avec la Russie, après le fiasco de sa rencontre vendredi avec Donald Trump. Dans un entretien à la chaîne Fox News, il a estimé que le président ukrainien avait « montré un refus clair de s'engager dans le processus de paix » souhaité par le président américain. « Je pense que Zelensky n'y était pas encore, et je pense, franchement, qu'il n'y est toujours pas, mais je pense qu'il finira par y arriver. Il le faut », a affirmé le vice-président dans cet entretien enregistré avant l'annonce d'une pause dans l'aide militaire américaine à l'Ukraine.Interrogé pour savoir si la porte de la Maison Blanche restait ouverte, il a répondu: « Le président Trump a dit clairement et constamment que la porte était ouverte tant que Zelensky est prêt à parler sérieusement de paix ». Mais « on ne peut pas venir dans le Bureau ovale ou ailleurs et refuser de discuter ne serait-ce que des détails d'un accord de paix », a-t-il dit, en rappelant que Russes et Ukrainiens devront faire des concessions.Le vice-président américain s'en est encore pris aux Européens les appelant à être « réalistes », plaidant le fait que « cette guerre ne peut pas durer indéfiniment ».