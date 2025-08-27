États-Unis / Fusillade à Minneapolis : deux enfants tués et 17 blessés dans une école catholique

Une fusillade dans une église et école catholique de Minneapolis, dans l’État du Minnesota, a fait deux morts et 17 blessés mercredi 27 août, selon la police locale. Les victimes décédées sont deux enfants âgés de 8 et 10 ans.



Citées par la presse locale, les autorités ont précisé que 14 des blessés sont des enfants, dont deux se trouvent dans un état critique. Le chef de la police, Brian O’Hara, a indiqué que l’assaillant avait tiré à travers les fenêtres d’une église où se déroulait une messe scolaire.



Le suspect, âgé d’une vingtaine d’années, était armé "d’un fusil, d’un fusil à pompe et d’un pistolet". Il s’est donné la mort après l’attaque, selon la presse locale. Les enquêteurs n’ont découvert aucun engin explosif dans son véhicule, seulement "un fumigène".



Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a exprimé sa "profonde tristesse", affirmant qu’"il n’y a pas de mots pour décrire l’horreur". Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a dénoncé "un horrible acte de violence".



Le président américain Donald Trump a déclaré sur son réseau Truth Social, basé aux États-Unis, avoir été informé de la fusillade et continuer de "suivre cette terrible situation". Le directeur du FBI, Kash Patel, a confirmé l’envoi d’agents fédéraux sur place.