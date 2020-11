États-Unis : Joe Biden va révéler son futur gouvernement en dépit des recours de Donald Trump

Qui pour épauler Joe Biden dans la future administration démocrate ? Les premières réponses seront données, mardi 24 novembre, a promis un proche du président élu. Joe Biden est déterminé à poursuivre la mise en place de son équipe, à deux mois de son investiture, malgré les tentatives de Donald Trump d'inverser le résultat de la présidentielle du 3 novembre.



"Vous verrez les premières nominations du gouvernement du président élu mardi de cette semaine", a affirmé sur la chaîne ABC Ron Klain, le futur chef de cabinet de Joe Biden, sans préciser les portefeuilles concernés ni des noms. "Il faudra attendre que le président élu le fasse lui-même mardi", avant le long week-end de la fête de Thanksgiving.



Joe Biden a déjà nommé plusieurs proches conseillers, qui l'entoureront à la Maison Blanche mais le suspense persiste sur son gouvernement, qui devrait "représenter l'Amérique", diversifiée et féminisée.



Selon le New York Times et l'agence de presse Bloomberg, Joe Biden compte nommer au poste de secrétaire d'État le diplomate Antony Blinken et devrait annoncer cette nomination mardi.