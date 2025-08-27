Réseau social
États-Unis/Russie: la relance de la coopération économique sur les rails

Pendant que les négociations diplomatiques sur la fin de la guerre en Ukraine ne donnent pas de résultat visible et concret, il semble en revanche que Washington et Moscou avancent à grands pas dans la normalisation de leurs relations économiques. Selon les médias russes, depuis plusieurs jours, ainsi que selon le Wall Street Journal ce 26 août, le retour d’un grand projet énergétique serait presque achevé en coulisses, le projet Sakhaline 1 dans l’Extrême-Orient russe. Les pourparlers seraient toujours secrets à ce stade, mais ces fuites montrent que le rapprochement économique entre les États-Unis et la Russie est à un niveau bien plus avancé qu'on ne le savait jusqu'ici.



Le premier signal concret a été envoyé par Vladimir Poutine le 15 août dernier. Juste avant l'ouverture du sommet en Alaska avec Donald Trump, la toute première rencontre au sommet entre les États-Unis et la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, le chef de l'État russe avait signé un décret ouvrant la voie au retour d'ExxonMobil dans le projet Sakhaline 1.
 
L'oukase du chef de l'État russe autorise les entreprises étrangères à détenir des parts dans la société russe qui exploite Sakhaline depuis le départ d'Exxon. Mais à la condition de fournir équipements et pièces détachées. Également de s'investir dans l'abrogation des sanctions.
 
Contacts confidentiels maintenus
Le départ d'ExxonMobil de Russie en 2022 s'était déroulé dans des conditions très dures. L'entreprise américaine avait réduit sa production, puis annoncé qu'elle vendrait sa participation. La Russie a d'abord bloqué la vente, puis liquidé la participation d'Exxon. L'entreprise américaine avait alors qualifié cette décision d' « expropriation ». Selon le Wall Street Journal pourtant, des contacts confidentiels ont toujours été maintenus.
 
Après le tapis rouge déroulé en Alaska par Donald Trump, le retour d'ExxonMobil serait une autre victoire pour Vladimir Poutine. Et sans doute pas la seule. Selon l'agence Reuters, d'autres projets économiques bilatéraux dans le domaine de l'énergie seraient aussi très avancés.
RFI

Mercredi 27 Août 2025 - 17:12


