États-Unis/Russie: la relance de la coopération économique sur les rails

Le premier signal concret a été envoyé par Vladimir Poutine le 15 août dernier. Juste avant l'ouverture du sommet en Alaska avec Donald Trump, la toute première rencontre au sommet entre les États-Unis et la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, le chef de l'État russe avait signé un décret ouvrant la voie au retour d'ExxonMobil dans le projet Sakhaline 1.



L'oukase du chef de l'État russe autorise les entreprises étrangères à détenir des parts dans la société russe qui exploite Sakhaline depuis le départ d'Exxon. Mais à la condition de fournir équipements et pièces détachées. Également de s'investir dans l'abrogation des sanctions.



Contacts confidentiels maintenus

Le départ d'ExxonMobil de Russie en 2022 s'était déroulé dans des conditions très dures. L'entreprise américaine avait réduit sa production, puis annoncé qu'elle vendrait sa participation. La Russie a d'abord bloqué la vente, puis liquidé la participation d'Exxon. L'entreprise américaine avait alors qualifié cette décision d' « expropriation ». Selon le Wall Street Journal pourtant, des contacts confidentiels ont toujours été maintenus.



Après le tapis rouge déroulé en Alaska par Donald Trump, le retour d'ExxonMobil serait une autre victoire pour Vladimir Poutine. Et sans doute pas la seule. Selon l'agence Reuters, d'autres projets économiques bilatéraux dans le domaine de l'énergie seraient aussi très avancés.