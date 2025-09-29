États-Unis: au moins quatre morts dans l'attaque d'une église mormone dans le Michigan

« Deux autres corps » ont été retrouvés dans les décombres de l'église incendiée par le suspect, a déclaré lors d'une conférence de presse le chef de la police de la ville de Grand Blanc. « Cela porte donc le nombre total de victimes à quatre », a-t-il ajouté. Le suspect, Thomas Jacob Sanford, 40 ans, a été abattu par les forces de l'ordre 8 minutes après le début de l'attaque durant laquelle l'église, située dans la localité de Grand Blanc Township, dans l'État du Michigan, au nord des États-Unis, a également été incendiée, a précisé la police, sans évoquer de mobile possible.



« Cela semble être une nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens aux États-Unis », a lancé le président américain sur son réseau Truth Social. « Cette épidémie de violence dans notre pays doit cesser immédiatement », a-t-il ajouté, moins de trois semaines après l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk.



D'après le chef de la police de Grand Blanc, William Renye, huit personnes ont par ailleurs été blessées et hospitalisées. Sept étaient dans un état stable et une dans un état critique en fin d'après-midi. « Nous pensons trouver d'autres victimes une fois que nous aurons sécurisé les lieux », avait dit le représentant des forces de l'ordre à la mi-journée.



À 10h25 heure locale, le tireur présumé, originaire de la localité voisine de Burton, a percuté les portes de l'édifice au volant d'un véhicule, alors que « des centaines de personnes » étaient à l'intérieur, a raconté William Renye. Thomas Jacob Sanford a ensuite ouvert le feu « avec un fusil d'assaut », avant d'être neutralisé par deux membres des forces de l'ordre, a-t-il poursuivi. Un important incendie a par la suite dû être éteint, « allumé délibérément par le suspect », a estimé la police.



« Le FBI s'est immédiatement rendu sur place et dirigera l'enquête fédérale, tout en apportant son soutien total aux autorités locales et régionales », a déclaré Donald Trump.



Regain de violence politique dans le pays

« Prions pour les victimes et les premiers intervenants », a réagi le vice-président JD Vance sur X. « Une telle violence dans un lieu de culte est bouleversante et effrayante. Je vous invite à vous joindre à moi pour prier pour les victimes de cette terrible tragédie », a commenté la ministre de la Justice, Pam Bondi, sur le même réseau.