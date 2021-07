États-Unis: huit mois de prison pour participation à l'assaut contre le Capitole

Sur la photo qu’il avait lui-même distribuée à ses amis, Paul Hodgkins pose avec un drapeau et un tee-shirt siglés Trump dans l’hémicycle du Sénat. Il porte autour du cou une paire de lunettes de protection, preuve qu’il avait anticipé des tirs de gaz lacrymogènes de la part des forces de l’ordre.



Âgé de 38 ans, l’homme était venu de Floride pour répondre à l’appel de l’ex-président. Il n’a pas participé aux dégradations du bâtiment et n’a commis aucune violence, mais le fait d’avoir envahi le Capitole pour tenter d’entraver une procédure légale suffit à l’envoyer en détention.



« Vous avez participé à un événement qui a menacé non seulement le Capitole, mais aussi la démocratie », a lancé le juge avant d’annoncer la peine. Paul Hodginks, qui a plaidé coupable, a dit regretter son action et a précisé qu’il reconnaissait la victoire pleine et entière de Joe Biden à l’élection présidentielle. Sa condamnation à de la prison ferme est la première d’une longue série : plus de 500 émeutiers sont poursuivis pour leur participation à l’assaut du Capitole.