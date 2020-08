États-Unis: les démocrates en quête d'union pour leur convention virtuelle à Milwaukee

Plus que quelques heures avant le coup d’envoi d'une convention démocrate inédite, version coronavirus. Il n’y aura ni ballon, ni confetti aux couleurs du drapeau américain, ni grande scène. Mais tout de même beaucoup d’attente de la part des militants démocrates dont beaucoup disent être impatient d’écouter les discours de Joe Biden et de Kamala Harris, rapporte notre correspondante à New York, Loubna Anaki.



Ils espèrent que le candidat démocrate saura trouver les bons mots pour rassembler les différents courants du parti, les modérés comme les plus à gauche qui, depuis le retrait de Bernie Sanders et d’Elizabeth Warren, se disent partagés à l’idée de voter Biden. Le thème de la convention est d’ailleurs « Uniting America », « Unir l’Amérique ».



Durant quatre jours, d’autres intervenants prendront la parole par visio-conférence : Barack et Michelle Obama, Hillary et Bill Clinton, des démocrates mais aussi, chose plus inédite, un républicain, l’ancien gouverneur de l’Ohio John Kasich.



La convention se terminera jeudi soir avec la nomination officielle de Joe Biden comme candidat démocrate à la présidentielle de Novembre prochain.