États-Unis: les premiers vols de migrants vers Guantanamo sont «en cours»

Les premiers vols de migrants vers la base militaire américaine de Guantanamo sont « en cours », a annoncé la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, ce mardi 4 février, sur la chaine d'information en continu américaine Fox News. « Le président Trump ne permettra plus à l'Amérique d'être un dépotoir pour les criminels illégaux des nations du monde entier », ajoute la porte-parole. La base américaine sur l’île de Cuba a accueilli et continue d’accueillir certains ennemis combattants capturés par les États-Unis après le 11 septembre 2001. Elle est devenue, pour de nombreuses ONG de défense des droits humains, un symbole des excès et de l'arbitraire dans la lutte contre le terrorisme, à cause de ses conditions de détention extrêmes, jusqu'au recours à la torture. Donald Trump a annoncé il y a moins d'une semaine son projet de centre géant de rétention de migrants à Guantanamo.