Etats Unis : un jeune sénégalais tué par balle, son ami inculpé pour « meurtre au premier degré »

Une dispute entre deux proches d’origine sénégalaise a tourné à la tragédie. Fallou Galass Fall, 20 ans a tiré sur Serigne Babacar Mbengue, 22 ans en pleine rue. Le mis en cause a été arrêté et inculpé pour « meurtre au premier degré ».



Fallou Galass Fall et Serigne Babacar Mbengue se trouvaient à bord d’une Tesla rouge. La dispute entre les deux amis a débuté à l’intérieur de la voiture. Quand la tension est montée d’un cran, ils sont sortis de la voiture en s’arrêtant sur la voie publique à l’intersection de Richmond Avenue et Fenton Street.



Selon les informations du journal les Echos, c’est en ce moment qu’une altercation aurait dégénéré en une bagarre, avant que Fallou Galass Fall ne sorte une arme en feu et ne tire sur Serigne Babacar Mbengue. Quand les agents sont arrivés sur place, ils ont trouvé Serigne Babacar Mbengue étendu sur la chaussée, grièvement blessé au niveau de la poitrine. Malgré l’intervention rapide des secours, il n’a pas survécu.



Après avoir commis cette acte, Fallou Gallas Fall a remonté dans sa voiture en prenant la fuite. L’enquête a permis d’identifier ce dernier comme le suspect du meurtre de son ami. Il a été interpellé vers 18h, soit environ quatre heures après les faits, alors qu’il quittait son appartement à Laurel qui se trouve environ à 25km du lieu du crime. Fallou Gallas Fall a été inculpé pour « meurtre au premier degré » et selon la presse locale américaine, il pourrait bénéficier d’une liberté provisoire sous caution.



Les autorités ont décidé de poursuivre leurs investissements pour déterminer les motivations précises du suspect, la nature de leur relation et les circonstances exactes ayant conduit à l’usage de l’arme à feu.



Cependant, contrairement aux premières informations relayées, les deux jeunes hommes n’étaient pas apparentés. Ils sont tous deux fils d’immigrés et ont grandi dans le Maryland (État de l'est des États-Unis). La victime était le fils de Grand Arona Mbengue, ancien agent de l’Ambassade du Sénégal à Washington DC, une personnalité très connue et respectée au sein de la communauté sénégalaise.