Éthiopie : Cheikh Tidiane Dièye plaide pour une coopération hydrique au service de la paix

Le Sénégal a pris part à la 2ᵉ édition de la Semaine éthiopienne de l’Eau et de l’Énergie, organisée sous le thème « Harnessing Water and Clean Energy for Sustainable Growth » (Exploiter l’eau et l’énergie propre pour une croissance durable). La rencontre, présidée par le Vice-Premier ministre éthiopien, a réuni plusieurs ministres africains ainsi que des représentants d’institutions régionales et internationales. La délégation sénégalaise était conduite par le Dr Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, également président en exercice du Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW).





Au cours des échanges, le Sénégal a mis en avant son expérience en matière de gestion concertée des ressources hydriques, notamment à travers le modèle de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Ce cadre de coopération, fondé sur le dialogue, la confiance et le partage des bénéfices, est cité comme une référence africaine. Depuis plus de cinquante ans, il a permis de faire du fleuve Sénégal un symbole de stabilité, de production d’énergie propre et de développement durable dans la sous-région ouest-africaine.



Les discussions ont souligné le rôle central de l’eau et de l’énergie dans la solidarité régionale et la croissance durable. Lors d’un grand panel consacré à l’initiative éthiopienne « Green Legacy », des parallèles ont été établis avec la Grande Muraille Verte, projet continental visant à restaurer les écosystèmes et renforcer la résilience climatique. Ces deux initiatives traduisent une ambition commune : faire de la gestion durable de l’eau un levier d’intégration et de prospérité partagée.





Des financements pour accélérer les progrès

Les participants ont rappelé les efforts entrepris dans le cadre du Programme africain d’investissement pour l’eau, qui ambitionne « de mobiliser 30 milliards de dollars par an d’ici 2030 pour atteindre les objectifs de développement durable relatifs à l’eau et à l’assainissement (ODD 6). Deux rendez-vous majeurs marqueront cette dynamique : la Conférence internationale sur le financement de la Vision africaine de l’Eau 2063, prévue en mai 2026 ; la Conférence des Nations unies sur l’Eau 2026, coorganisée par le Sénégal et les Émirats arabes unis. »





« L’eau n’a pas de frontières. Elle doit relier les peuples et servir de pont entre les nations, au service de la paix et du développement durable », a déclaré le ministre Cheikh Tidiane Dièye.

