Euro 2020: le Danemark se qualifie aux demi finales

17 ans après, le Danemark tient sa revanche. Eliminée par la République Tchèque de Milan Baroš en quart de finale de l'Euro 2004, la Danish Dynamite l'emporte cette fois au terme d'un combat âprement disputé de bout en bout. Malgré un avantage de deux buts à la mi-temps, les coéquipiers de Simon Kjær ont souffert en entame de second acte avec une réduction du score rapide de Patrik Schick. La suite a offert des opportunités aux deux sélections, mais le score n'a plus bougé ! Rendez-vous maintenant avec les demi-finales et le vainqueur d'Angleterre-Ukraine !!