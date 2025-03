Europa League (8es aller) : Niakhaté et Lyon en bonne posture, Boulaye et la Lazio s’en sortent, Tottenham de Sarr en difficulté

Moussa Niakhaté et l’Olympique Lyonnais ont pris une option pour le tour suivant de l’Europa League en s’imposant face au FCSB (1-3). Boulaye Dia et la Lazio Rome ont arraché une victoire in extremis contre Viktoria Plzeň (1-2), malgré une fin de match à neuf. En revanche, Tottenham de Pape Matar Sarr est en danger après sa défaite face à l’AZ Alkmaar (1-0).



Moussa Niakhaté et l’Olympique Lyonnais ont fait un grand pas vers le prochain tour en s’imposant largement en déplacement face au FCSB (1-3). Le défenseur sénégalais a livré hier, jeudi, une prestation solide. Il a contribué à la victoire des Gones. Avec cette avance confortable, Lyon aborde sereinement le match retour.



De son côté, Boulaye Dia et la Lazio Rome ont arraché une victoire inespérée contre Viktoria Plzeň (1-2). Réduits à neuf en fin de match, les Italiens ont pourtant trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel, s’offrant un précieux succès.



Titulaire, Boulaye Dia a eu l’occasion de marquer en première période, mais la réussite le fuit toujours en Europa League. Malgré tout, il devrait accompagner Niakhaté au tour suivant.



En revanche, Pape Matar Sarr et Tottenham sont en difficulté après leur défaite face à l’AZ Alkmaar (1-0). Resté sur le banc au coup d’envoi, le milieu sénégalais est entré à la 72e minute sans parvenir à inverser la tendance. Les Spurs devront impérativement réagir lors du match retour, prévu jeudi prochain.