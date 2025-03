Europa League (8es de finale) : Real Sociedad - Man United, AS Roma - Bilbao, Ajax - Frankfurt au programme, ce jeudi

Après la Ligue des champions, place aux huitièmes de finale aller de l’Europa League. Ce jeudi 6 mars 2025, huit rencontres sont au programme. La Real Sociedad affrontera Manchester United, tandis que l’AS Roma sera opposée à l’Athletic Bilbao dans un choc prometteur. De son côté, l’Olympique Lyonnais se rendra en Roumanie pour défier le FCSB, l’Ajax Amsterdam fera face à l’Eintracht Francfort.





AZ Alkmaar - Tottenham (17h45 GMT)

Tottenham sera bien conscient du test sévère qui l’attend après avoir remporté de justesse une victoire 1-0 difficile contre AZ lors de la phase de ligue en octobre. L’équipe néerlandaise a été très impressionnante en surmontant un Galatasaray largement favori avec une victoire 6-3 sur l’ensemble des deux matches lors des barrages de la phase à élimination directe, tandis qu’un autre ajout fascinant au récit oppose l’attaquant en forme d’AZ, Troy Parrott, à son ancienne équipe.



Real Sociedad - Manchester United (17h45)

Ces deux équipes sont devenues des adversaires familiers en Europa League, Manchester United ayant remporté un match des seizièmes de finale lors de la saison 2020/21 4-0 sur l’ensemble des deux matches avant que chacun ne remporte une victoire 1-0 à l’extérieur lors de la phase de groupes de la campagne suivante. La Real a démontré sa puissance de feu avec un triomphe 7-3 sur l’ensemble des deux matches contre Midtjylland lors des barrages de la phase à élimination directe, mais United reste la seule équipe invaincue dans la compétition de cette saison.





FCSB - Lyon (17h45)

Vainqueur de la C1 en 1986, le FCSB n’est jamais allé jusqu’au bout dans cette compétition, sa meilleure performance étant les demi-finales de la Coupe UEFA 2005/06. Les champions de Roumanie ont fait un pas de plus vers cet objectif en battant le PAOK et affrontent maintenant une équipe de Lyon qui n’a été battue qu’une seule fois lors de ses huit matches de la phase de ligue. Après avoir été éliminés en quarts de finale lors de leur plus récente apparition en 2022/23, Les Gones espèreront faire mieux cette fois-ci.



Ajax - Frankfurt (20h00 GMT)

Vainqueurs en 1992, l'Ajax n’a pas encore montré son meilleur niveau dans la compétition de cette saison et a eu besoin d'une prolongation pour se défaire de l’Union SG lors des barrages. Frankfurt a remporté la Coupe UEFA 1980 et l’Europa League 2022 et a terminé cinquième de la phase de ligue, mais a perdu son meilleur buteur, Omar Marmoush, qui a rejoint Manchester City en janvier.





Roma - Athletic Club (20h00 GMT)

Après avoir atteint la finale en 2022/23 et les demi-finales en 2023/24, la Roma sera déterminée à faire en sorte que cette saison soit enfin celle où elle remportera son premier titre en Europa League. Mais elle affronte un Athletic qui peut aussi croire au destin avec la finale qui se déroulera dans son stade à domicile à San Mamés. Un huitième de finale passionnant se profile entre deux équipes qui privilégient un football offensif.





Programme: 8èmes de finale aller





Jeudi 6 mars 2025



17h45 AZ Alkmaar - Tottenham



Real Sociedad - Manchester United



Fenerbahçe - Glasgow Rangers



FCSB - Lyon





20h00 Ajax - Francfort



Viktoria Plzen - Lazio Rome



Bodo/Glimt - Olympiakos



AS Rome - Athletic Bilbao