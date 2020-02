Europa League: Bruges et Manchester United se quittent dos à dos, la qualification se jouera à Old Trafford

Le FC Bruges, leader de la Jupiler Pro League, disputait son match aller des seizièmes de finale de l’Europa League ce jeudi soir. En effet, les Brugeois affrontaient Manchester United au stade Jan Breydel. Deux buts ont été marqués au cours de cette rencontre. Dennis a ouvert la marque au quart d’heure de jeu. Puis Martial a égalisé à la 36e. 1-1, c’était donc le score final. Le match retour est prévu le jeudi 27 février. La qualification se jouera à Old Trafford !Le Club a débuté la rencontre sans son capitaine Ruud Vormer, légèrement blessé et laissé sur le banc. L’entraîneur des Brugeois décidait, en outre, de faire confiance au jeune défenseur de 19 ans De Cuyper.Les Brugeois mettaient d’emblée la pression sur Manchester United. Il fallait une intervention dans le petit rectangle de Nemanja Matic pour éviter l’ouverture du score locale après trois minutes de jeu.Les visiteurs mettaient le nez à la fenêtre à l’approche du premier quart d’heure de jeu sur un tir lointain d’Andreas Pereira, repoussé en corner par Simon Mignolet. Si la phase arrêtée ne donnait rien, le dégagement rapide de Mignolet lançait parfaitement Emmanuel Dennis qui en profitait pour lober le portier mancunien Sergio Romero, parti à sa rencontre (15e).Les « Gazelles » maîtrisaient alors les assauts visiteurs, jusqu’à ce que l’attaquant de Manchester United, Anthony Martial, ne profite d’une mauvaise entente sur une remise en touche entre De Cuyper et Brandon Mechele pour aller crucifier en solitaire le malheureux Mignolet (36e). Le portier des Diables rouges devait ensuite repousser le cuir sur son poteau après un nouveau tir du buteur français (43e).Dès l’entame de la deuxième période, le FC Bruges passait tout proche de reprendre l’avantage. C’était sans compter sur une brillante intervention de Romero à la suite d’un tir de Dennis (50e).À douze minutes du terme, l’attaquant brugeois, dans tous les bons coups, affolait la défense mancunienne avant de servir à l’entrée du petit rectangle Odilon Kossounou qui manquait toutefois le cadre.