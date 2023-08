Évacuation de Sonko aux urgences: Yewwi Askan Wi met en garde Macky Sall

La coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi a réagi à l’annonce de l’évacuation de Ousmane Sonko aux urgences ce dimanche, suite à un malaise.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, ladite coalition a exprimé sa compassion au leader de Pastef et mis en garde Macky Sall. « En protestation contre son rapt suivi de sa détention arbitraire, le Président Ousmane Sonko, ci-devant candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, observe une grève de la faim depuis huit jours. La Coalition Yewwi Askan Wi exprime toute sa préoccupation en ce qui concerne la santé du Président Ousmane Sonko », a-t-elle écrit sur son communiqué.



Avant d’ajouter: « Condamnant fortement l’acharnement et le harcèlement de Macky Sall et son régime extrêmement violent contre le Président Ousmane Sonko et tout ce qui lui est lié, la Coalition Yewwi Askan Wi tient Macky Sall comme unique responsable de tout ce qui arrive et adviendrait à l'otage Ousmane Sonko ».



Yewwi Askan Wi a terminé par appeler le peuple sénégalais à se mobiliser « à l'image de la diaspora, et toutes les organisations de défense des droits de l'homme pour la libération immédiate et sans condition du Président Ousmane Sonko ». Elle souligne que, « la santé et la vie du Président Ousmane Sonko sont non-négociables ».