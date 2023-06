Eventuelle poursuite contre Adji Sarr : les juristes donnent un avis contradictoire

D'une accusation de viols répétés et menaces de mort, on est arrivé à une condamnation pour corruption de la jeunesse. Les accusations de Adji Sarr contre Ousmane Sonko ont été requalifiées et le leader de Pastef-Les Patriotes condamné à 2 ans de prison ferme. Un revers donc pour la jeune masseuse qui a traîné le nom de Sonko dans la boue et terni sa réputation.



Ce dernier pourrait donc poursuivre, à son tour, Adji Sarr. Ses partisans ont vite fait de dire que Ousmane Sonko devrait accuser Adji Sarr de diffamation et dénonciation calomnieuse.

Mais à en croire Me Ousmane Thiam, avocat à la Cour, cela est tout simplement impossible. Selon lui, Ousmane Sonko ne peut, en aucun cas, poursuivre Adji Sarr.



« La dénonciation calomnieuse n'est possible que lorsqu'il s'agit de citation directe. Dans ce cas, si l'accusé est relâché, il peut poursuivre l'auteur de la citation. Mais dans le cas présent, il s'agit d'une plainte, ce qui veut dire que c'est le Procureur qui poursuit et non Adji Sarr. Et quand le Procureur poursuit, l'auteur de la plainte n'est que partie civile », confie M. Thiam à L’Observateur.



Suivant les explications de la robe noire, ce n'est pas Adji Sarr qui a déclenché les poursuites contre Ousmane Sonko, mais plutôt le Procureur. «Après une plainte, c'est le Procureur qui déclenche les poursuites, tout comme il peut classer l'affaire sans suite. Ce n'est pas la plainte qui déclenche l'action publique, mais plutôt les poursuites exercées par le Procureur. Donc, Sonko ne peut pas poursuivre Adji Sarr pour diffamation ou dénonciation calomnieuse, parce que ce n'est pas Adji Sarr qui a déclenché l'action publique.



« Sonko pourrait bien être fondé à poursuivre Adji Sarr»



Mais le Pr de Droit pénal, Ndiack Fall, a un avis contraire. Pour lui, Ousmane Sonko peut bel et bien poursuivre son accusatrice. «Il peut intenter une action en dénonciation calomnieuse, puis que les chefs d'accusation de viols et de menaces de mort n'ont pas été retenus par le Tribunal», explique Pr Ndiack Fall à nos confrères. Le Tribunal, dit-il, a décidé qu'il n'y avait ni viol ni menaces de mort. «Donc, sur ce point, Ousmane Sonko pourrait bien être fondé à poursuivre Adji Sarr», apprend-il.



Pr Fall signale que Ousmane Sonko avait été accusé de viols et de menaces de mort, et ces chefs d'inculpation n'ayant pas prospéré devant la Chambre criminelle qui l'a acquitté, il pourrait bien intenter une action contre Adji Sarr.



Du côté des avocats de Ousmane Sonko, une décision dans ce sens n'avait pas encore été prise dans la soirée d'hier. Un des membres du pool confie à L'Observateur qu'une réunion était prévue ce vendredi, pour décider de la suite à donner à l'affaire.