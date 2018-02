Evra à West Ham : ce qui a séduit Moyes

Sans club depuis son départ de l'OM en novembre, Patrice Evra (36 ans) s'est engagé cette semaine avec le club anglais de West Ham. Le manager des Hammers, David Moyes, qui l'a déjà eu comme joueur à Manchester United, évoque les raisons de ce choix.



«J’ai voulu Pat pour de nombreuses raisons. Notamment parce qu’il a de grandes qualités comme leader. C’est quelqu’un qui motive le vestiaire. Je connais Pat. J’ai travaillé avec lui à Manchester United et je sais de quoi il est capable. Ce qui est important à mes yeux c’est que de nombreux joueurs l’admirent grâce à ce qu’il a accompli. Il parle bien, il a joué pour certains des meilleurs clubs au monde et avec certains des meilleurs joueurs. Il est très professionnel et je veux que ça déteigne sur nos joueurs. Je veux qu’ils voient ce qu’ils doivent faire pour arriver au sommet », a confié Moyes à l'Evening Standard.





Source: Maxifoot