Exclusion de trois élèves du CEM Boucotte Sud : la Cosydep Ziguinchor appelle au respect des règles et plaide pour une médiation

L'exclusion définitive de trois élèves du CEM Boucotte Sud par l'Inspection d'Académie de Ziguinchor (sud), en raison d'un comportement jugé inacceptable, a provoqué la réaction de la section locale de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep). Son coordonnateur, Moussa Sakho, a condamné ces agissements et insisté sur le respect du règlement intérieur. Il a annoncé des efforts de médiation pour atténuer les sanctions.



« Nous condamnons des propos irrespectueux proférés à l’endroit des éducateurs qui sont des agents de l’Etat mis à la disposition de la population pour donner une éducation. L’école, c’est un cadre d’épanouissement et d’apprentissage de la citoyenneté », a déclaré Moussa Sakho sur Sud FM, les ondes de Sud FM.



Selon lui, aucun enfant ne doit avoir un comportement malsain. « C’est dans ce cadre que nous condamnons ces comportements et nous pensons que le règlement intérieur doit être respecté par tout le monde », a-t-il ajouté.



Toutefois, il annonce que des démarches sont en cours pour atténuer la sanction infligée aux élèves concernés.



« Dès que nous avons entendus la sanction, nous sommes en train de rassembler les informations pour entrer en contact avec d’autres médiateurs pour qu’ensemble qu’on puisse trouver des solutions pour amener les enfants à comprendre qu’ils ont fauté, les amener à demander pardon, mais aussi à discuter avec ceux à qui ils ont fait ce tort, le corps professoral afin qu’il puisse comprendre ces enfants les pardonner par rapport à cette situation », a fait savoir le coordonnateur Cosydep/ Ziguinchor.



Dans cette dynamique, la Cosydep prévoit de rencontrer les inspecteurs d'académie afin d'explorer les possibilités d'un allègement de la sanction.



« Nous acceptons la décision de l’académie, nous la supportons dans ces décisions, c'est ça la légalité. Dès qu’il y a amende honorable des enfants, dès qu’il y a amende honorable des parents, on peut aller dans le sens de la pacification de l’espace scolaire dans cet établissement et nous comptons nous y travailler », a conclu Moussa Sakho.