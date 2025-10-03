Exercice illégal de la médecine : l’Ordre des médecins alerte sur un « danger mortel » et appelle à la vigilance

En marge de sa conférence de presse, l’Ordre national des médecins du Sénégal (ONMS) a tiré la sonnette d’alarme sur l’exercice illégal de la médecine, qualifié de « tromperie » et de « danger mortel ».



Selon l’ONMS, ce phénomène entraîne des conséquences dramatiques, telles que « des retards de diagnostic, des erreurs thérapeutiques, l’aggravation des maladies et, trop souvent, des décès évitables ».



Son président, Dr Jean François Diène, a assuré que l’Ordre n’est pas resté inactif face à ce fléau. « Nous renforçons notre vigilance et travaillons en étroite collaboration avec les autorités sanitaires et judiciaires pour investiguer et poursuivre les usurpateurs. Nous plaidons pour une application plus ferme des sanctions prévues par la loi et le durcissement », a-t-il déclaré.



Il a lancé, à ce sujet, un appel solennel à la population sénégalaise. « Avant de consulter, exigez de savoir si votre praticien est en règle avec les principes édictés par la loi et notre code de déontologie. Ce réflexe peut vous sauver la vie ».



