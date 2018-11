Existence de trois fichiers : Samuel Sarr repart à la charge et accuse Iris Corps et Synapsis

«Nous avions relevé l’existence de trois fichiers entre la Direction de l’automatisation des fichiers et la Direction des élections. Nous le confirmons aujourd’hui encore plus», a déclaré Samuel Sarr qui recevait vendredi 23 novembre, Me Mame Adama Gueye.



Selon lui, cette situation doit motiver l’ouverture d’une enquête parlementaire : «Nous demandons aux députés de l’Assemblée nationale, surtout ceux de l’opposition, d’entendre dans le cadre d’une enquête parlementaire, les responsables de deux entreprises : Iris Corps et Synapsis qui travaillent en toute complicité avec Ibrahima Diallo, le Directeur général de la Daf.»



Le leader de Lss d’enfoncer le clou : «Nous soupçonnons un vaste complot visant à exclure du fichier final résultant de plusieurs facteurs de manipulations, l’essentiel des primo-inscrits, des membres de la diaspora considérés comme des opposants au pouvoir en majorité. Déjà on pense que les tenants du pouvoir travaillent à assurer une victoire médiatique avant la matérialisation par une vaste fraude le jour-j.»



Concernant la plateforme pour la sécurisation des élections, M. Sarr se totalement en phase avec Mame Adama Gueye.