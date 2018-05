Exploitation du gaz à Saint-Louis et Kayar : le poisson est en danger, selon les poêcheurs

L’exploitation du gaz à Kayar et à Saint Louis est une menace réelle pour la pêche artisanale et industrielle. Les acteurs des secteurs se sont mobilisés pour interpeller les autorités sur la question.



« Aujourd’hui, cette pêche se trouve menacée, à cause de l’exploitation du gaz. Si on entend certaines autorités déclarer officiellement, publiquement, que le gaz est plus important que le poisson, nous avons peur. Ce poisson que nous avons exploité depuis nos arrières grands-pères, que nous continuons d’exploiter encore, cela nous inquiète », a déclaré Moustapha Dieng, secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal.



Pour ces défenseurs de la pêche industrielle et artisanale, qui se sont exprimés sur la Zik Fm, le poisson doit être valorisé au même titre que les autres produits économiques