Exploitation minière : "aucune des 484 nouvelles demandes d’autorisation ne respecte la réglementation en vigueur"

Dans le cadre de son alignement avec l’Agenda de transformation 2050, un atelier consacré à la relance du hub minier régional, s’est tenu ce jeudi. Lors de sa prise de parole, le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Biram Souleye Diop, a signalé des irrégularités annonçant par la même occasion que le Gouvernement entend renforcer le contrôle et la transparence du secteur.



Le ministre des Mines a révélé qu’aucune des 484 nouvelles demandes d’exploitation minière soumises entre décembre 2023 et septembre 2024 ne respecte la réglementation en vigueur.

« Je vous informe qu’aucune des 484 nouvelles demandes de titres d’autorisation d’exploitation reçues durant cette période n’est conforme à la loi », a fait savoir le ministre. Ajoutant que sur les 77 demandes de renouvellement déposées, seules six répondent aux exigences légales.



D’après lui « 41 % des titres et autorisations » sont délivrés entre la région Est et Dakar. Le même taux est observé dans la région de Thiès. « J’ai mis en place des commissions chargées de collecter et d’analyser les informations nécessaires afin de permettre à l’État de disposer de données fiables sur le secteur », a-t-il assuré déclarant que le rapport a été transmis au président de la République et au Premier ministre.