Explosion d'une moto électrique au Pavillon A de l'UCAD : un mort et deux blessés enregistrés

Un drame a frappé le campus de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) aux premières heures de la matinée de ce jeudi. Une moto électrique a explosé dans le pavillon A, provoquant un mouvement de panique généralisé. Le bilan fait état d'un mort et deux blessés.



Joint au téléphone, Alioune Diop, journaliste de la Radio Sénégal international (Rsi) a confirmé l'information. Selon lui, l'explosion a coûté la vie à El Hadji Mouhamed Niang, habitant de Taïba Nianguène (commune de Nguéniène). Il était étudiant en Licence 3 au département d'Arabe. Deux autres étudiants ont également été blessés aux chevilles, alors qu'ils tentaient de fuir la scène. Ils ont été acheminés à l'hôpital Principal de Dakar pour des soins. "Leur vie n'est pas en danger. Ils vont bien", a fait savoir notre source.



La déflagration, survenue à l'aube, a créé un vent de panique parmi les résidents. Pris de peur, plusieurs étudiants auraient sauté du troisième étage du bâtiment pour échapper à la menace, dans une ambiance de confusion totale.



Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les causes précises de cette explosion.