Explosions à Beyrouth : l'OMS alerte sur les hôpitaux sinistrés

Neuf jours après la catastrophe, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) tire la sonnette d’alarme. Parmi les 55 structures médicales évaluées par l’organisation onusienne à Beyrouth, plus de la moitié sont hors service dont trois des principaux hôpitaux de la capitale, a affirmé, mercredi 12 août, Richard Brennan, directeur régional des urgences de l'OMS, lors d'une conférence de presse au Caire.



Après évaluation, "nous savons qu'un peu plus de 50 % de ces établissements sont hors service" du fait de la gigantesque explosion du 4 août, a déclaré Richard Brennan, directeur régional des urgences de l'OMS, lors d'une conférence de presse au Caire.



Trois des principaux hôpitaux de Beyrouth sont concernés, et trois autres ne fonctionnent qu'à capacité réduite, selon lui. "Cela veut dire que nous avons perdu 500 lits."



M. Brennan a appelé les autorités et leurs partenaires à "rétablir les capacités de ces établissements au plus vite" pour répondre aux besoins du pays afin de faire face également à la pandémie de Covid-19 et aux autres urgences médicales.