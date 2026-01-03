Explosions à Caracas: Donald Trump affirme que le président Maduro a été «capturé et exfiltré»

L'Iran condamne « l'attaque militaire américaine » à Caracas



L'Iran, qui entretient des liens étroits avec le Venezuela, a condamné « fermement l'attaque militaire américaine » après des explosions qui ont secoué ce samedi la capitale Caracas. « Le ministère iranien des Affaires étrangères condamne fermement l'attaque militaire américaine contre le Venezuela et la violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du pays », a indiqué dans un communiqué la diplomatie iranienne, fustigeant « l'agression illégale des États-Unis », ennemi de la République islamique.



Le président cubain dénonce l’« attaque criminelle perpétrée par les États-Unis » contre le Venezuela



Le président cubain Miguel Díaz-Canel a dénoncé, dans un message publié sur les réseaux sociaux, ce qu'il a qualifié d'« attaque criminelle » des États-Unis contre le Venezuela et a exigé une « réaction urgente » de la communauté internationale.



Des cibles militaires vraisemblablement visées



Ce sont vraisemblablement des cibles militaires qui ont été visées, notamment l’aéroport militaire de la Carlota, en pleine ville, ainsi que la zone de Fuerte Tiuna, une base militaire dans le sud de la capitale, rapporte notre correspondante à Caracas, Alice Campaignolle qui a pu constater qu'un hélicoptère était en feu sur l'aéroport militaire de la Carlotta.



Des sources anonymes confirment des frappes militaires à des médias américains



L'armée américaine est à l'origine d'une série de frappes menées tôt samedi contre la capitale vénézuélienne, Caracas, rapportent des médias américains. CBS News et Fox News ont cité des responsables anonymes de l'administration du président américain, Donald Trump, confirmant l'implication de forces américaines. La Maison Blanche et le Pentagone n'ont pas commenté les explosions ni les informations faisant état d'avions survolant la capitale du Venezuela.



La FAA interdit le survol du territoire vénézuélien aux avions commerciaux américains



L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a interdit aux avions commerciaux américains de survoler le Venezuela à toute altitude, invoquant des risques pour la sécurité « liés à des activités militaires en cours ». Cette décision est valable 23 heures à compter de 2h du matin samedi (heure vénézuélienne).



Le président colombien condamne l'attaque aux « missiles » contre Caracas



Le président colombien, Gustavo Petro, a dénoncé ce samedi une attaque aux « missiles » contre Caracas, après de fortes explosions dans la capitale vénézuélienne. « Alerte générale, ils ont attaqué le Venezuela », a écrit sur son compte X le président colombien, proche de Nicolas Maduro. Gustavo Petro a demandé une réunion « immédiate » de l'Organisation des États américains (OEA) et de l'ONU pour se prononcer sur la « légalité internationale » de cette « agression » contre le pays voisin.



Le Venezuela accuse les États-Unis d'une « très grave agression militaire »



« Le Venezuela rejette, répudie et dénonce (...) la très grave agression militaire perpétrée par (...) les États-Unis contre le territoire et la population vénézuéliens, dans les localités civiles et militaires de Caracas et les États de Miranda, Aragua et La Guaira autour de Caracas », selon un communiqué du gouvernement. Le président Nicolas Maduro a décrété l'état d'exception et appelé « toutes les forces sociales et politiques du pays à activer les plans de mobilisation », selon le communiqué.



Les réseaux sociaux rapportent des images de colonnes de fumée à Caracas



Sur les réseaux sociaux, des images de grands incendies avec des dégagements de fumée sont visibles sans qu'il soit possible de localiser précisément le lieu de ces explosions qui semblent avoir eu lieu dans le sud et l'est de la capitale vénézuelienne. Des bruits d'explosion continuaient à être entendus vers 2h15 (6h15 TU). Dans un communiqué, le Venezuela a dénoncé « la très grave agression militaire » des États-Unis. Par ailleurs, le président Maduro a décrété l'état d'exception et appelé à la « mobilisation ».



D'autres déflagrations ont également été entendues à l'aéroport et au port de Caracas, a affirmé une habitante de la Guaira à l'AFP, sous couvert d'anonymat. D'autres habitants ont dit à l'agence de presse française avoir entendu des explosions à Higuerote, à une centaine de km à l'est de Caracas. Dans beaucoup de quartiers, les habitants se sont rués à leur fenêtres et terrasses pour tenter de comprendre ce qui se passait. Le courant est coupé dans certains secteurs de la ville, selon des habitants.