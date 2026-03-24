Vision Sénégal 2050 : L’Espagne mise 118 milliards de francs CFA sur son « partenaire prioritaire »

Dans le cadre de la « Vision Sénégal 2050 », l'Espagne a signé un nouvel accord-cadre de coopération pour la période 2026-2030. Selon le site eldebate « le montant exact n'a pas encore été divulgué, mais le ministère des Affaires étrangères prévoit une contribution de l'Espagne au Sénégal de plus de 180 millions d’euros, environ 118 milliards de francs CFA. L'accord précédent, couvrant la période 2019-2023, s'élevait à environ 128 millions d'euros Le ministre José Manuel Albares a salué ce rapprochement sur ses réseaux sociaux, affirmant que « le Sénégal est un partenaire prioritaire en Afrique ».



Bien que le gouvernement Sanchez ait décidé de « dérouler le tapis rouge » sur le plan financier, la Maison Royale a opté pour une approche plus sobre. Le Roi et la Reine recevront le Président Diomaye pour un déjeuner au Palais Royal, mais « aucune cérémonie d'accueil officielle ne sera organisée », marquant une distinction notable avec le traitement réservé à d'autres chefs d'État.



Selon le ministère des Affaires étrangères, l'Agence espagnole de coopération internationale au développement (AECID) négocie depuis 2024 un nouveau cadre de partenariat pour le développement durable entre l'Espagne et le Sénégal. « La contribution sous forme de subventions devrait augmenter d'environ 180 millions d'euros au cours des cinq prochaines années, et un dispositif financier », comprenant des opérations de coopération remboursables, est actuellement en cours d'élaboration avec le Sénégal par la Direction de la coopération financière et la Direction générale du Fonds espagnol pour le développement durable (FESID).