F1: les essais libres 2 du GP de Las Vegas retardés

La séance, qui devait initialement commencer à minuit heure locale (09h00 heure de Paris, 08h00 GMT), devrait démarrer avec deux heures de retard, a annoncé la Fédération internationale de l'automobile (FIA).



Plus tôt dans la soirée, la première séance d'essais a été définitivement interrompue après seulement dix minutes de roulage, Carlos Sainz ayant roulé sur une plaque d'égout visiblement mal fixée, endommageant lourdement sa Ferrari.



A la suite de cet incident, les officiels ont annoncé que chacune des plaques d’égout présentes sur le circuit urbain de Las Vegas allaient devoir être vérifiées pour des raisons de sécurité.



En plus de Sainz, Alpine a annoncé que son pilote français Estaban Ocon avait aussi subi des dégâts et devait changer le châssis de son véhicule.



Les essais libres 2 dureront 90 minutes au lieu des 60 normalement prévues.



Á Las Vegas, pour le grand retour de la F1 41 ans après la dernière course dans la cité du jeu, Charles Leclerc (Ferrari) a réussi le meilleur temps des essais 1 avant l'interruption.