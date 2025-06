FACE AU JURY-Économie : Momar Ndao décrypte les blocages et déficits et interpelle le duo Diomaye/Sonko

Momar Ndao, le président de l'Association sénégalaise des consommateurs (ASCOSEN), a abordé la situation économique difficile du Sénégal dans l'émission "Face au Jury" de PressAfriktv. Il a souligné que le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko devraient examiner la gestion de leurs prédécesseurs sans pour autant bloquer un quelconque secteur économique. Pour illustrer son propos, il a comparé l'économie à une autoroute : "L’économie, c’est comme une autorité, s’il y a un incident ou une voiture qui stationne, il y a des embouteillages, des congestions partout".

Momar Ndao a également expliqué les raisons de la cherté des denrées de première nécessité. Il a partagé des solutions qu'il a proposées à l'État, dont certaines sont actuellement en cours de mise en œuvre. Parmi celles-ci, on compte l'initiative des volontaires de la consommation et l'implantation de "boutiques de référence". ASCOSEN n’est plus dans une logique de manifestation ou de conférence de presse mais de propositions d’axes stratégiques pouvant faire évoluer les choses.

Enfin, il semblerait que le président de l'ASCOSEN n'ait pas l'intention de céder sa place de sitôt. Regardez!

Aminata Diouf

