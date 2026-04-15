Ligue des champions : Arsenal valide sa qualifie et affronte l’Atlético de Madrid en demi-finale

Devant son public, Arsenal a continué à afficher ses difficultés dans le jeu mais a fait le principal en se qualifiant pour une nouvelle demi-finale de la Ligue des champions.



Sans séduire, sans rassurer non plus face à Sporting, Arsenal a fait match nul (0-0) mais valide sa place dans le dernier carré de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. Il y affrontera l’Atlético de Madrid.