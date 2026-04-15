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Ligue des champions : Arsenal valide sa qualifie et affronte l’Atlético de Madrid en demi-finale



Ligue des champions : Arsenal valide sa qualifie et affronte l’Atlético de Madrid en demi-finale
Devant son public, Arsenal a continué à afficher ses difficultés dans le jeu mais a fait le principal en se qualifiant pour une nouvelle demi-finale de la Ligue des champions.
 
Sans séduire, sans rassurer non plus face à Sporting, Arsenal a fait match nul (0-0) mais valide sa place dans le dernier carré de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. Il y affrontera l’Atlético de Madrid.
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Moussa Ndongo

Mercredi 15 Avril 2026 - 23:52


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