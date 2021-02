FC Barcelone - PSG : les compositions probables

C’est l’heure des retrouvailles au Camp Nou entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ! Quatre ans après le terrible soir de la remontada, les deux grands d’Europe vont à nouveau croiser le fer. Une fois encore dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre XXL que les Franciliens ne devront pas rater dans les grandes largueurs afin de conserver une chance pour le match retour au Parc des Princes prévu le 10 mars prochain.





Car ces dernières semaines, la tendance a quelque peu changé. Moribond et peu convaincant depuis le début de saison, le Barça semble en effet avoir retrouvé des couleurs ces dernières semaines. Contrairement à un PSG médiocre dans le jeu et arrivé en Catalogne sans deux gros atouts offensifs : Angel Di Maria et Neymar. Autant dire que le statut de favori accordé aux Rouge-et-Bleu est quelque peu ébranlé. Privé de deux pièces-maîtresses, Mauricio Pochettino devrait proposer un 4-2-3-1 avec le onze de départ suivant.



Verratti en numéro 10

Préservé depuis plusieurs jours, Keylor Navas serait de retour dans les cages parisiennes. Devant lui, une défense à quatre avec Alessandro Florenzi à droite, la paire Marquinhos-Presnel Kimpembe dans l’axe et Layvin Kurzawa à gauche. Un cran au-dessus, le duo Idrissa Gueye-Leandro Paredes sera chargé de protéger l’arrière-garde. De retour lui aussi, Marco Verratti serait aligné en position de 10 avec Kylian Mbappé et Pablo Sarabia de chaque côté. A moins que Pochettino fasse confiance à Moise Kean. Selon nos informations, l'Italien a marqué des points ces derniers jours... Enfin, l’axe serait confié à Mauro Icardi.



Et en face ? Ronald Koeman devrait aligner un 4-3-3 dans lequel Marc-André Ter Stegen garderait les cages. De retour dans le groupe, Gerard Piqué ne serait toutefois pas titulaire. L’arrière-garde catalane serait, en effet, composée de Sergiño Dest, Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Jordi Alba. Au milieu de terrain, Frenkie De Jong, Sergio Busquets et le jeune Pedri formeraient le trio chargé d’alimenter le trident Ousmane Dembélé-Lionel Messi-Antoine Griezmann en munitions.