FC Barcelone : la mise au point musclée et insolente de Lamine Yamal

Le FC Barcelone a vécu une drôle de soirée sur la pelouse du Club Bruges. Menés trois fois au score, les Blaugranas sont revenus à chaque fois pour repartir avec un match nul heureux 3-3. Le couperet n’est pas tombé loin avec un 4e but signé Vermant refusé aux Belges durant le temps additionnel. Une décision litigieuse car l’arbitre a estimé que le buteur a déséquilibré Szczesny. Le Barça ne se rassure pas, notamment défensivement, et s’en est bien sorti, notamment grâce à Lamine Yamal. Ce dernier a pourtant vécu une drôle de soirée.



Il a été chahuté tout au long du match par les supporters adverses. Sur le 4e but refusé, il s’est même retourné vers le public avec un geste de la main pour leur répondre. «Si les supporters adverses me huent, c’est parce qu’ils savent que je suis un joueur important. Si j’étais un autre joueur, ils ne me hueraient pas», a-t-il déclaré à la fin de la rencontre pour se justifier. Son attitude était déjà qualifiée d’arrogante, le public ne s’y était pas trompé. Cette formule ne va pas arranger son cas.



«On a beaucoup parlé de ma pubalgie, de ma tristesse, mais c’était faux»

La star a fait particulièrement mal aux locaux. Très actif sur son côté droit, il a marqué le second but du Barça après un superbe numéro de soliste à l’entrée de la surface, aidé par le joli geste de Fermín Lopez. Évidemment, il n’a pas pu s’empêcher de chambrer le public du Jan Breydel Stadion. «J’ai simplement essayé de faire de mon mieux. C’était une action très rapide, Fermín m’a fait une talonnade et j’ai bien conclu, mais je suis déçu de ne pas avoir pu gagner et j’espère que ce sera le cas la prochaine fois».



Discret depuis sa phrase polémique sur le Real Madrid, Lamine Yamal a repris la parole après la rencontre pour mettre certaines choses au clair, notamment son état de forme. «On a beaucoup parlé de ma pubalgie, de ma tristesse, mais c’était faux. J’étais comme toujours, très heureux, concentré sur mon jeu, essayant de retrouver mon niveau et de jouer à ce niveau, là où je me sens le mieux et où je prends le plus de plaisir». Des mots qui rassureront ses fans mais aussi son club, pas toujours à l’aise avec la nouvelle notoriété de sa star.