FC Barcelone vs Réal Madrid : les compositions officielles du Clasico

Le FC Barcelone et le Real Madrid, ce mercredi de la 10e journée de Liga. Alors que Sergio Busquets devait initialement débuter la rencontre, Ernesto Valverde a du procéder à un changement de dernière minute en titularisant, finalement, Ivan Rakitic. Zidane, quant à lui, a choisi d'aligner Isco au milieu de terrain plutôt que Luka Modric, qui débutera sur le banc. Il y aura cinq français au coup d'envoi (20h) : Griezmann et Lenglet d'un côté, Benzema, Varane et Mendy de l'autre.



FC BARCELONE - REAL MADRID



FCB : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - S.Roberto, Rakitic, De Jong - Messi (C), Suarez, Griezmann.



RMCF : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos (C), Mendy - Kroos, Casemiro, Valverde - Isco - Bale, Benzema.