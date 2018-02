Une cérémonie de remise de badges d’arbitres FIFA s’est tenue ce mardi au salon d’honneur du Stade Léopold Sedar Senghor. Ceci en présence du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor. Durant cette cérémonie, 28 arbitres sénégalais dont la dame Aida Isseu Cissé, ont reçu leurs badges d’arbitres FIFA. Parmi eux, on compte 20 arbitres pour le football, 11 assistants, 4 pour le Futsal et 4 pour le Beach Soccer.