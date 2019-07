FIFA : les dates du Mondial des clubs

Ce vendredi, la FIFA a annoncé les dates officielles du Mondial des clubs 2019. La prochaine édition se déroulera du 11 au 21 décembre prochain au Qatar. Dans ce tournoi, nous retrouverons notamment le champion d'Europe en titre Liverpool, Monterrey, vainqueur de la Ligue des Champions de la CONCACAF, Hienghène Sport, sacré champion d'Océanie, ou encore le club d'Al-Sadd, champion du Qatar et entraîné par Xavi Hernandez. En revanche, on ne connaît pas encore le représentant du continent africain puisque la finale entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca doit être rejouée. Le tirage au sort de la compétition sera réalisé le 16 septembre prochain à Zurich.