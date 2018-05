FRN : «Le Sénégal commence à vivre les conséquences désastreuses de la politique de Macky Sall»

«La gouvernance brutale de Macky Sall se traduit depuis plusieurs jours par une féroce répression contre les étudiants, notamment ceux de Saint-Louis », lit-on dans le communiqué du FRN qui revient sur le meurtre de l’étudiant Fallou Sène.



Le document de relever : «Le Sénégal commence à vivre dans sa chair et dans son sang les conséquences désastreuses de la politique de Macky Sall qui a vidé les caisses de l’Etat, et appauvri les populations, pour le seul bénéfice d’un clan familial et des prédateurs étrangers qu’il sert».



Selon eux, «cette politique conduit aujourd’hui à l’accumulation de plus de 800 milliards de francs CFA d’arriérés intérieurs, ce qui se traduit, entre autres, par le non-paiement à temps des bourses des étudiants, la non commercialisation de la production d’arachides, le non-paiement des indemnités des personnels de l’éducation et de la santé, l’asphyxie financière des entreprises privées nationales, etc».



Et, ajoutent-il, la situation ne pourra que s’empirer d’autant plus que le chef de l’Etat ne connait pas les priorités. C’est pourquoi, concluent-ils, la seule solution est d’œuvrer pour son départ dès les prochaines joutes électorales de 2019.