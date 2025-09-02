“Fake news”: Trump dément les rumeurs sur sa santé et lance une pique à Joe Biden

Donald Trump a rejeté mardi les rumeurs sur son état de santé qui ont agité une partie des réseaux sociaux aux États-Unis depuis plusieurs jours, les qualifiant de “fausse information” lors d’une conférence de presse à la Maison-Blanche.



Je n’ai pas vu ça”, a déclaré le président américain lorsqu’un journaliste l’a interrogé sur ces on-dit qui ont circulé sur les plateformes X et Bluesky et selon lesquels la santé du dirigeant de 79 ans était défaillante après ne pas avoir fait d’apparition devant les médias pendant plusieurs jours. “C’est une fausse information”, a-t-il déclaré.



Le locataire de la Maison-Blanche en a profité pour lancer une énième pique à son prédécesseur: “La semaine dernière, j’ai donné de nombreuses conférences de presse et elles se sont toutes très bien déroulées. Je n’en ai pas fait pendant deux jours et ils disent: “Il doit y avoir quelque chose qui cloche chez lui. Biden n’a rien fait pendant des mois. On ne le voyait jamais et personne n’a jamais dit qu’il avait un problème, mais nous savons qu’il n’était pas en grande forme.”





Avec AFP