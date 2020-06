Falsification de documents administratifs : 5 personnes arrêtées à Mbour

Cinq (5) personnes ont été arrêtées à Sindia, une localité du Sénégal, située dans le département de M'bour (région de Thiès), à 70 kilomètre de Dakar. Elles sont poursuivies pour falsification de documents administratifs, faux et usage de faux en écriture publique au préjudice du sous-préfet de Sindia, Ibrahima Ndiaye.



Il s'agit des nommés I. Diallo, N. Dangoura et B. Ndiaye et deux autres acolytes. Selon L’ASqui donne l'information danns son édition de ce mercredi, ils ont interpellés par la brigade de la gendarmerie de Nguekokh ( une ville de l'ouest du Sénégal) suite à la plainte contre X déposée par le sous-préfet de la localité pour falsification de faux documents administratifs.



Les mis en cause sont accusés d’avoir imité la signature du sous-préfet pour falsifier certains documents administratifs surtout dans le domaine foncier.