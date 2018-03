Famara Diédhiou : « Je garde l'espoir de revenir avec les Lions »

Très prolifique avec son club Bristol City qui évolue en Championship (D2 anglaise), Famara Diédhiou a marqué 10 buts avec son club qu’il a rejoint le mois de juin dernier pour un contrat de 4 ans. Cependant, l’ancien messin n’est pas retenu par Aliou Cissé pour les deux matchs amicaux prévus durant ce mois de mars, le 23 contre l’Ouzbékistan au Maroc et le 27 face à la Bosnie en France.



Toutefois, le joueur ne s’avoue pas vaincu et garde toujours l’espoir de jouer la Coupe du Monde. « Tout joueur rêve de jouer la Coupe du Monde. J’ai tout connu avec le Sénégal. Les qualifications à la CAN, la compétition elle-même, il ne reste que la Coupe du Monde et on va tout faire pour y être. Et je tiens à dire à mes fans de continuer de me donner confiance. Et continuer les prières pour la Coupe du Monde qui va venir », a laissé entendre Famara Diédhiou qui n’a marqué qu’un seul but avec le Sénégal après 8 sélections.



Par ailleurs, le jouer soutient n’avoir plus de nouvelles d’Aliou Cissé depuis sa dernière sélection le 5 juin 2017 : « Depuis ma dernière sélection, Je n’ai pas vraiment eu de nouvelles du sélectionneur national », a indiqué le sociétaire de Bristol.

Source: Stades