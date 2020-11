Famara Diédhiou testé positif à la Covid-19: il manquera la double confrontation contre la Guinée-Bissau

Famara Diédhiou ne fera plus partie du groupe des « Lions » qui va disputer la double confrontation contre la Guinée-Bissau (11 et 15 octobre) comptant pour les 4e et 5e journées des éliminatoires de la Can-2020.



L’attaquant de Bristol City (Championship) a été testé positif à la Covid-19, le 4 octobre dernier, informe le site du club anglais. Il sera ainsi en isolement pendant presque deux semaines.



Un autre attaquant qui va manquer à l’appel après le forfait de Keita Baldé pour blessure.