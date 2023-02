Farba Ngom à Sonko: « Il veut accéder au pouvoir au prix de sa vie, on veut le conserver au prix de nos vies»

Le député de l'Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir), Farba Ngom a exprimé son soutien au ministre Mame Mbaye Niang qui a traîné Ousmane Sonko en justice pour "diffamation". Il a soutenu qu'ils sont prêts à converser le pouvoir au prix de leurs vies, tout comme Sonko est prêt à y accéder au prix de sa vie.



« Il (Ousmane Sonko) veut accéder au pouvoir au prix de sa vie, nous on veut le conserver au prix de nos vies. Et on lui faire savoir aussi qu’on n’a demandé ni à la police ni à la gendarmerie de faire leur travail, car on attend plus leur intervention. On est prêt pour le combat, il faut qu’il le sache. S’il est prêt demain à se battre nous le sommes aussi», a-t-il lors d'une conférence de presse jeudi.



A Mame Mbaye Niang, le député dira: "sache que suis fier d’appartenir au même parti que toi et d’avoir le même leader qui est Macky Sall. Ce, pour ton comportement et ta gestion. On t’a diffamé et tu as traîné celui qui l’a fait au tribunal. Il (Sonko) y’a donné l’occasion pour éclaircir l’affaire. Maintenant on attend l’issu du dossier".



Enfin, Farba Ngom a appelé la jeunesse de l'APR à "se lever pour aller se battre". "Nous sommes prêts, avant que la police et la gendarmerie viennent. On ne va pas rester les bras croisés".