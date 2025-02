Farba Ngom placé sous mandat de dépôt : la réaction de Me Doudou Ndoye

Farba Ngom vient d'être placé sous mandat de dépôts, selon son avocat Me Doudou Ndoye. D'après toujours la robe noire, son client est placé sous mandat de dépôt pour des faits qui ne sont pas encore énoncés. "Au moment, où je vous parle Farba Ngom se dirige vers la prison de Rebbeuss", a déclaré me Doudou Ndoye à la presse.



"Aujourd'hui, nous sommes tous en état de choc. Nous avons reçu un coup d'épée. Qui, de notre point de vue, ne respecte aucunes des règles du droit de procédure pénale qui protège les citoyens. Qui protégeaient jusqu'à ce jour notre client Mouhamadou Farba Ngom. Nous allons nous battre pour montrer au monde les grandes irrégularités qui ont gouverné cette procédure jusqu'à l'emprisonnement de Farba Ngom", a ajouté Me Doudou Ndoye.