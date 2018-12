Farba Senghor : «Si Me Wade et Karim son intelligents, ils négocieront avec Macky Sall»

Karim Wade ne peut en aucun cas devenir président de la République du Sénégal en 2019. C’est la conviction de Farba Senghor qui relève d’ailleurs que le candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds) ne va même pas fouler le sol sénégalais pour battre campagne.



«Karim Wade ne reviendra pas au Sénégal. Il le sait, Me Abdoulaye Wade Oumar Sarr, Me Madické Niang le savent d’ailleurs. Raison pour laquelle ce dernier a préféré sortir pour présenter sa propre candidature.»



Selon l’ancien ministre sous le régime de Me Wade, ce dernier, de même que son fils doivent plutôt négocier avec l’actuel chef de l’Etat pour permettre à Wade-fils de se préparer sereinement pour la Présidentielle de 2024.



«Si Abdoulaye est intelligent et si Karim Wade est intelligent, ils vont négocier avec Macky Sall. Car ils savent que Karim Wade ne peut en aucun cas être candidat. Maintenant, le mieux pour eux serait de solliciter l’amnistie afin de pouvoir prétendre à la magistrature suprême en 2024», indique-t-il lors de l'émission RFM Matin de ce 19 décembre.



Sur sa lancée, M. Senghor indique que ce qui arrangerait Karim Wade, est que Macky Sall obtienne un second mandat d’autant plus que si Idrissa Seck ou un autre candidat gagne en 2019, il ne fera pas moins de 10 ans à la tête du Sénégal.