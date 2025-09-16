Fass-Mbao : deux hommes interpellés après une violente tentative de vol

Deux individus ont été appréhendés à Fass-Mbao, commune d’arrondissement de Pikine ( banlieue dakaroise) suite à une tentative de vol avec violence ciblant des jeunes sortant d'une soirée.



L'un des suspects, blessé par la foule en colère, a été hospitalisé avant d'être déféré.



Son complice a également été arrêté et déféré, confirmant l'intervention rapide des forces de l'ordre dans cette affaire.