Fass-Mbao : deux hommes interpellés après une violente tentative de vol

Deux individus ont été appréhendés à Fass-Mbao, commune d’arrondissement de Pikine ( banlieue dakaroise) suite à une tentative de vol avec violence ciblant des jeunes sortant d'une soirée.
L'un des suspects, blessé par la foule en colère, a été hospitalisé avant d'être déféré.
Son complice a également été arrêté et déféré, confirmant l'intervention rapide des forces de l'ordre dans cette affaire.
L'un des suspects, blessé par la foule en colère, a été hospitalisé avant d'être déféré.
Son complice a également été arrêté et déféré, confirmant l'intervention rapide des forces de l'ordre dans cette affaire.
Autres articles
-
Cité Barack de Liberté-6 : une bagarre vire au drame, un suspect arrêté
-
Alerte météo : des pluies modérées à fortes toucheront certaines localités ce mardi
-
🔴 Direct - FMI : Aïssata Tall Sall élue membre du Conseil d’Administration, Passation de service...
-
Visa France, Italie, Espagne : un réseau de fraude démantelé, un agent de VFS au cœur du système
-
Justice : Mbagnick Diop "Souche" placé en garde à vue