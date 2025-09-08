Fass Mbao : un adolescent de 18 ans poignardé à mort par son meilleur ami

Pape Malick Dia, un adolescent de 18 ans, a été tué dans la nuit du samedi à Fass Mbao 1, dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao ( dans la banlieue Dakaroise). Son bourreau n'est autre que son meilleur ami, Amady. Ce dernier l’a poignardé au cou avec un couteau acheté à 100 F, lors d’une bagarre qui a dégénéré.



Le différend entre les deux camarades de longue date aurait débuté par une dispute qui a rapidement dégénéré. Les habitants ont évoqué des versions divergentes sur le mobile du crime. Certains ont parlé d’une querelle autour d’une modique somme de 1 500 F CFA, d’autres ont soutenu qu’Amady, excédé par les brimades répétées de son ami, aurait voulu se venger. D’autres également ont affirmé même que le défunt voulait tester la puissance de ses talismans face à une arme blanche, rapporte « LES ÉCHOS » dans sa parution de ce lundi.Séparés une première fois par des voisins, les deux jeunes ont repris leur affrontement après qu’Amady se fut procuré un couteau à 100 F. Armé de cette lame, il a surpris son camarade et lui a porté un coup fatal au cou. La victime s’est effondrée sur un tas de gravats, se vidant de son sang sous les yeux impuissants des riverains qui ont tenté, en vain, de stopper l’hémorragie avec des morceaux de tissu.Le décès de l’adolescent a plongé tout le quartier dans une vive émotion. Cris, évanouissements et sanglots ont accompagné l’évacuation de la dépouille vers l’hôpital pour autopsie, selon le quotidien d’information.Quant au présumé meurtrier, il a été retrouvé la même nuit chez sa mère. Les policiers, alertés, l’ont interpellé et saisi le couteau avant de le placer en garde à vue pour les besoins de l’enquête.Ce meurtre relance l’indignation des habitants de Fass Mbao face à la répétition de tels drames. En quelques années, trois adolescents ont été tués par leurs propres amis dans ce quartier dont Mouhamed Ba alias Ameth, Landing et, aujourd’hui Pape Malick Dia, souligne la même source.